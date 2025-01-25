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Beşiktaş Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı

Beşiktaş Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı

Haber Merkezi
22:0325/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Can Keleş Kasımpaşa'da
Can Keleş Kasımpaşa'da

Beşiktaş, sezon başı Karagümrük FK'dan transfer edilen Can Keleş'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, 23 yaşındaki golcü oyuncu Can Keleş’i Kasımpaşa’ya kiraladığını açıkladı.


Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.






#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Can Keleş

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