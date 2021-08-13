Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızın transferini bitiriyor

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, aradığı stoperi buldu. Diego Godin'in bonservis sorununu çözemeyen siyah-beyazlı ekibin, şu anda boşta olan David Luiz ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Brezilyalı yıldızın, menajeriyle masaya oturan Beşiktaş yönetimi, senelik 2.5 milyon euro maaş teklif etti. Luiz cephesi ise senelik 3.5 milyon euro maaş isterken, görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içerisinde bitebileceği kaydedildi.

Jorge Jesus, "Tükiye'ye gidebilir" demişti

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, David Luiz'in olası transferi hakkında konuşurken, oyuncunun Türkiye'den bir takıma gidebileceğini söylemişti. Jesus, "Eminim olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

Bonservisi elinde olan oyuncu için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luiz ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

SPOR Jorge Jesus açıkladı: David Luiz Türkiye'ye transfer olacak

SPOR Adana Demirspor Balotelli'nin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor