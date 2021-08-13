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Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızın transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlı ekibin, bonservisi elinde olan David Luiz transferini kısa süre içerisinde bitireceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, David Luiz transferini bitiriyor
Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetici Emre Kocadağ yönetiyor.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, aradığı stoperi buldu. Diego Godin'in bonservis sorununu çözemeyen siyah-beyazlı ekibin, şu anda boşta olan David Luiz ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Brezilyalı yıldızın, menajeriyle masaya oturan Beşiktaş yönetimi, senelik 2.5 milyon euro maaş teklif etti. Luiz cephesi ise senelik 3.5 milyon euro maaş isterken, görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içerisinde bitebileceği kaydedildi.

Jorge Jesus, "Tükiye'ye gidebilir" demişti

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, David Luiz'in olası transferi hakkında konuşurken, oyuncunun Türkiye'den bir takıma gidebileceğini söylemişti. Jesus, "Eminim olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • Bonservisi elinde olan oyuncu için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luiz ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

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