Beşiktaş dev sponsorluk için görüşmelerde bulunuyor

Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Gazprom şirketiyle görüşmelerde son aşamaya geldi. TRT Spor'un haberine göre anlaşmanın 3+2 yıllık olacağı ve Beşiktaş'ın 3 yıl için 61.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Haberin detaylarına göre anlaşmaya 2024/25 sezonu itibarıyla forma sponsorluğu da dahil edilecek.

Bilindiği üzere Beşiktaş, uzun yıllardır Vodafone ile iş birliği yapıyordu. Siyah beyazlılar anlaşma süresinin dolması sebebiyle bir süredir konuyla ilgili görüşmeler yapıyordu.







