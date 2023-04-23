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Spor

Beşiktaş dev sponsorluk için görüşmelerde bulunuyor

Beşiktaş Kulübü, stadyumu için sponsorluk görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlıların dünyaca ünlü bir şirketle anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

18:04 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Vodafone Park - Beşiktaş

Vodafone Park - Beşiktaş

Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Gazprom şirketiyle görüşmelerde son aşamaya geldi. TRT Spor'un haberine göre anlaşmanın 3+2 yıllık olacağı ve Beşiktaş'ın 3 yıl için 61.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Haberin detaylarına göre anlaşmaya 2024/25 sezonu itibarıyla forma sponsorluğu da dahil edilecek.

Bilindiği üzere Beşiktaş, uzun yıllardır Vodafone ile iş birliği yapıyordu. Siyah beyazlılar anlaşma süresinin dolması sebebiyle bir süredir konuyla ilgili görüşmeler yapıyordu.



#Beşiktaş
#Vodafone Park
#Süper Lig
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