Spor Beşiktaş düze çıkamıyor
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş düze çıkamıyor

Beşiktaş, son 3 lig maçında galibiyet alamazken, kupa maçı da dahil edildiğinde, adeta beraberliğe abone oldu. Gol kısırlığını da bir türlü çözemeyen siyah-beyazlılar, bir türlü istikrarlı bir görüntü yakalayamazken, teknik direktör Önder Karaveli eleştirilerin odağında yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş düze çıkamıyor
Beşiktaş ligde 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son 3 lig maçında galibiyet alamazken, kupa maçı da dahil edildiğinde, beraberliğe abone oldu ve dört resmi maçın 90 dakikalarını beraberlikle sonuçlandırdı.

Rakip fileleri havalandırmada oldukça zorlanan Önder Karaveli’nin öğrencilerinin, maçlarda ya bir gol atabildiği ya da gol atamadan karşılaşmayı bitirdiği de görülen bir diğer kötü istatistik. Arada Antalyaspor ve kupada Göztepe ile 90 dakikada 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, galip gelinen Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında da sadece 1 gol atınca, son 6 karşılaşmanın 4’ünü tek gol, 2’sini de gol atmadan tamamlamış oldu.

  • Karaveli eleştiriliyor
  • Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan teknik direktör Önder Karaveli eleştirilerin hedefindeki üç ismin başında geliyor. Göreve başladıktan sonra Beşiktaş’ın kaybetme alışkanlığına son veren ve TFF Süper Kupa’yı da kazanan teknik direktör Önder Karaveli, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu olarak görülüyor.

Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük
SPOR
Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük

Başkan açıkladı: "Şenol Hoca hayırlı olsun"
SPOR
Başkan açıkladı: "Şenol Hoca hayırlı olsun"


Otomobil piyasalarını alt üst edecek

Otomobil piyasalarını alt üst edecek

​Bilim insanlarından tüm dengeleri değiştirecek keşif.
Elektrik faturalarıiçin dört formül masada

Elektrik faturaları
için dört formül masada

​Gözler Beştepe'de: Kabine bugün toplanıyor.
Şimdi de norovirüs

Şimdi de norovirüs

​İçme suyunda virüs tespit edildi, salgının nedeni belli oldu.

​Türkiye'ye dayatmada bulunan Avrupa Konseyi ve AB kararları uygulanacak.

3600 ek göstergede ilk değerlendirme toplantısı bugün.

​ABD'nin Ankara Büyükelçisi ilk kez konuştu.
400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

Altında üç adet patlayıcı ve kar maskesi bulundu.
Ölümüne kaçış

Ölümüne kaçış

​Peşindeki şahıslardan kaçmak için nehre atladı.
İstanbul'da<br>torbacı operasyonu

İstanbul'da
torbacı operasyonu

​Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

​Yalancı katil balinalar sahile çıkmaya çalıştı.

​Marketler, para üstü verirken kuruşları ödemiyor.
NATO'dan Ukrayna paylaşımı

NATO'dan Ukrayna paylaşımı

Ukrayna acil durumlara karşı NATO'dan yardım talebinde bulundu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de iş insanlarına seslendi.

​Kuralsız fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığı artırılacak.

​Suriye'ye giden yardımların yüzde 96'sına Esed el koyuyor.

​İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaret takvimi netleşti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.