Beşiktaş düze çıkamıyor

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son 3 lig maçında galibiyet alamazken, kupa maçı da dahil edildiğinde, beraberliğe abone oldu ve dört resmi maçın 90 dakikalarını beraberlikle sonuçlandırdı.

Rakip fileleri havalandırmada oldukça zorlanan Önder Karaveli’nin öğrencilerinin, maçlarda ya bir gol atabildiği ya da gol atamadan karşılaşmayı bitirdiği de görülen bir diğer kötü istatistik. Arada Antalyaspor ve kupada Göztepe ile 90 dakikada 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, galip gelinen Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında da sadece 1 gol atınca, son 6 karşılaşmanın 4’ünü tek gol, 2’sini de gol atmadan tamamlamış oldu.

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Karaveli eleştiriliyor

Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan teknik direktör Önder Karaveli eleştirilerin hedefindeki üç ismin başında geliyor. Göreve başladıktan sonra Beşiktaş’ın kaybetme alışkanlığına son veren ve TFF Süper Kupa’yı da kazanan teknik direktör Önder Karaveli, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu olarak görülüyor.

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