Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 73. dakikada İngiliz futbolcusu Alex Oxlaide-Chamberlain'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Beşiktaş bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı.





Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11'leri





Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Salih, Rafa Silva, Immobile.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Maximin, Tadic, Dzeko.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6' Fenerbahçe'de Saint-Maximin ceza sahasına soldan girerken pasını Dzeko'ya verdi. Boşnak golcünün vuruşu auta çıktı.

10' Dzeko, Mert Günok'un üzerinden topu aşırdı, boş kaleye giden topu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.









29' Hızlı atağa çıkan siyah-beyazlılarda, Rafa Silva'nın vuruşunu Livakovic önlerken dönen topta Immobile çerçeveyi bulamadı.





🧤 Dominik Livakovic, Rafa Silva'nın vuruşunda gole izin vermedi!



👀 Ciro Immobile, Dominik Livakovic'ten seken topta gol fırsatından yararlanamadı! #BJKvFB pic.twitter.com/pwdOuJ9j7z — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 7, 2024





32' Gedson Fernandes, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

35' Dusan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta top, direkten dışarı gitti.

45+2' Kullanılan serbest vuruşta Djiku, kafayla vurduğu topta çerçeveyi bulamadı.

Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

49' Dzeko'nun şutunda top direğin dibinden dışarı gitti.





👀 Edin Dzeko, şık top kontrolü sonrası gol fırsatından yararlanamadı! #BJKvFB pic.twitter.com/EzQLu41ews — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 7, 2024





62' Salih Uçan'ın ceza sahası dışından çektiği şut, Livakovic'te kaldı.

67' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri: Saint-Maximin çıktı, Szymanski girdi. Dzeko çıktı, En-Nesyri girdi.

70' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri: Salih Uçan çıktı, Chamberlain girdi. Tayyip Talha çıktı, Zaynutdinov girdi.

73' GOL! Chamberlain'in ortasında top, doğrudan kaleye gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

78' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri: Immobile çıktı, Semih Kılıçsoy girdi. Rashica çıktı, Cher Ndour girdi.

82' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri: Kostic, Mert Müldür ve Fred çıktı, İrfan Can, Cenk Tosun ve Osayi-Samuel girdi.

90' Fenerbahçe'de Djiku, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

90+1' Beşiktaş'ta Rafa Silva oyundan çıkarken yerine Ernest Muçi girdi.

90+6' Gedson Fernandes ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+7' Semih Kılıçsoy'un attığı gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

Maç, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





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Beşiktaş - Fenerbahçe maçına ilişkin notlar





Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşenleri unutmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Tüpraş Stadı'nın yakınında gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda polis ve vatandaş şehit olmuştu.









Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç sonra kadroya dahil edildi. Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai ise derbinin kadrosunda yer almadı.





Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı.









Jose Mourinho, gol yollarında Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'ya güvendi. Sezon başından itibaren Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu dönüşümlü olarak görevlendiren deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada ilk 11'de Dzeko'yu tercih etti.









BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ MAÇ SONUCU











