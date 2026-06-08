Beşiktaş forma sponsorunu duyurdu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonundan başlayacak uzun süreli işbirliği anlaşması kapsamında Nike, kulübün erkek, kadın ve akademi futbol takımlarının forma tedarikini geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyecek.





Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 123 yıllık tarihinde sahada hep fark yarattığını belirterek, "Bu farkı da kendi tarihi ve kültürünün yanı sıra işbirliği yaptığı markaların spora kattığı değerlerle oluşturdu. Bu nedenle bugün Beşiktaş ve Nike işbirliğini duyurmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Formamızın asaleti, sporcularımızın o formayla vereceği mücadele, taraftarlarımızın formalarını giydiklerinde hissedecekleri gurur, birlikte elde edeceğimiz başarılar ve futbolun vazgeçilmez hikayeleri. Tüm bu duygular, tarihe Beşiktaş ve Nike imzasıyla geçecek. Beşiktaş taraftarına yeni başarı hikayeleri yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.





Beşiktaş'ın yalnızca bir futbol kulübü değil, İstanbul'un enerjisini, tutkusunu ve spor kültürünü yansıtan güçlü bir simge olduğunu belirten Nike EMEA Futbol Federasyonları ve Ligler Genel Müdürü Steve Cecchini ise "Bu işbirliği, Nike'ın sporcu odaklı inovasyon anlayışını, kimliği, bir asrı aşkın tarihi ve dünyanın en bağlı taraftar topluluklarından biriyle şekillenen bir kulüple buluşturuyor. Oyunu ileri taşıyacak özel bir hikayeyi birlikte inşa edeceğimiz için heyecanlıyız" değerlendirmesinde bulundu.











