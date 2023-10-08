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Spor

Beşiktaş formül arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü seçim kararı alması sonrası hareketli günler yaşanıyor. Yönetimin ilk planı, seçime kadar takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirip bu süreci sıkıntısız atlatmak.

09:19 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk aday Rıza Çalımbay

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk aday Rıza Çalımbay

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.


Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 önde olduğu maçta İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 yenilen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden aynlırken, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alıd. Bugün İstanbulspor ile kendi sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarların tepkilerinin devam edeceği ön görülüyor.


Başkan Ahmet Çebi ise hem olağanüstü kongre kararı almasından hem de Güneş'in görevden ayrılmasından sonra Bodrum'a gitti.




Çalımbay formülü

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için çözüm aranıyor. İstanbulspor maçının ardından milli araya girilecek ancak dönüşte zorlu Galatasaray deplasmanı siyah-beyazlılan bekliyor. Bu maçta sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, tecrübeli bir ismi geçici olarak takımın başına getirmek istiyor. Bu konuda ilk aday ise Rıza Çalımbay. Tecrübeli çalıştırıcının yeni başkan seçilinceye kadar çalışmayı kabul ettiği, daha sonraki süreçte kendisiyle ilgili verilecek karara itiraz etmediği öğrenildi.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Rıza Çalımbay
43 dakika önce
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