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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fırat Aydınus

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi.

25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak.

Yarın, 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

  • 20.00 Yeni Malatyaspor - Altay: Yasin Kol

23 Ekim Cumartesi

  • 13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
  • 16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 16.00 Konyaspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
  • 19.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 Ekim Pazar

  • 13.30 Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya
  • 16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 16.00 Sivasspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
  • 19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 Ekim Pazartesi

  • 20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus

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