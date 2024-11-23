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Beşiktaş Göztepe maçına hazır

Beşiktaş Göztepe maçına hazır

14:0123/11/2024, Cumartesi
AA
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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.


Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.




#Beşiktaş
#BJK Nevzat Demir Tesisleri
#Göztepe

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