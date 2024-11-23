Beşiktaş Göztepe maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.
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