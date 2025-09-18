Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Göztepe maçına hazır

Beşiktaş Göztepe maçına hazır

14:2618/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Beşiktaş Göztepe maçı öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Göztepe maçı öncesi son idmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

#Beşiktaş
#Göztepe
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 18 Eylül Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı