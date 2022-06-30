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Beşiktaş hücum hattını kampa yetiştirecek

İngiltere’nin Burnley takımının formasını giyen Hollandalı golcü Weghorst’u kadrosuna katan Beşiktaş, hücum hattı için listesinde yer alan Cenk Tosun, Muleka ve Bakambu için de temaslarını hızlandırdı. Kartal, 5 Temmuz’daki Avusturya kampına kadar hücum bölgesini tamamlamak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş hücum hattını kampa yetiştirecek
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Şu ana kadar Gedson Fernandes ve Romain Saiss’i kadrosuna katan Beşiktaş, 5 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampı öncesi transferlerin büyük kısmını tamamlamayı planlıyor. Yönetim özellikle hücum hattına takviyeyi bitirmek istiyor.

İngiltere’nin Burnley takımında oynayan Wout Weghorst’u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda Jackson Muleka ve Cenk Tosun için temaslar hızlanacak. Sözleşme detayları görüşülen Cenk ile bu hafta anlaşılması bekleniyor. İngiltere’nin Everton takımında forma giyen ancak ayrılmak isteyen milli golcünün bu isteğinin transferi kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Muleka'da pazarlıklar yoğunlaştı

Siyah-beyazlıların hücum hattı için listesindeki bir diğer isimse Jackson Muleka olarak öne çıkıyor. Bonservisi Belçika ekibi Standart Liege’de bulunan ve geçen sezonun ikinci yarısını ise Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren oyuncu, Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak Standard Liege, futbolcusunu kiralık göndermeyi düşünmüyor. Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu teklifini önümüzdeki günlerde Belçika ekibine iletecek.

  • Marsilaya’da forma giyen Cedric Bakambu için de temaslar sürüyor. Siyah-beyazlılar hücum hattındaki transferleri yurtdışı kampı öncesi tamamlamak için uğraşıyor.

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