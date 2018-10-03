Beşiktaş İsveç'e iki eksikle gitti

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:
- Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan Töre
Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
✈️ Beşiktaşımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile deplasmanda oynayacağı maç için İsveç yolculuğu başladı.#Beşiktaş pic.twitter.com/tsEYKQTJXP
✈️ Beşiktaşımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile deplasmanda oynayacağı maç için İsveç yolculuğu başladı.#Beşiktaş pic.twitter.com/tsEYKQTJXP— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 Ekim 2018
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