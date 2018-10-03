UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş İsveç'e Adriano ve Tolga Zengin'den yoksun gitti

Beşiktaş İsveç'e iki eksikle gitti

Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Adriano ve Tolga Zengin kadroya dahil edilmedi.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:

  • Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan Töre

Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

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