İtalya'dan Kaan Ayhan iddiası

Takıma bir stoper takviyesi yapılmasını isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bu talebi yönetimi harekete geçirdi. Yurt içinde ve yurt dışında birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılar için İtalya'dan önemli bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Kaan Ayhan için devreye girdi. Haberde, milli futbolcunun bu sezon az forma şansı bulduğuna dikkat çekildi. Bu sebepten dolayı 28 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Sassuolo'dan ayrılabileceği ifade edildi.

16 maçta 2 gol atan Kaan'ın İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek.

Şenol Güneş üçlü savunmayı test edecek

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Beşiktaş yeni yılda iç sahada Kasımpaşa ile oynadıktan sonra Konya ve Kayseri deplasmanlarında mücadele edecek. Sezonun genelinde istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Bu maçlardan kayıpsız ayrılmak isteyen Beşiktaş, galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışındaki iddiasını artırmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in 3'lü savunmaya döneceği, 3-4-1-2 sistemini antrenmanlarda deneyeceği ve verim alması halinde takımını Kasımpaşa karşısında bu sistemle sahaya süreceği belirtildi. 4'lü savunmada savunma zafiyetlerinin önüne geçmekte zorlanan deneyimli çalıştırıcı, bu hafta antrenmanlarda 3'lü savunmayı test edecek.

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