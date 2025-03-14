Beşiktaş kafilesi Konya'da

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e çiçek takdim edildi.
Süper Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için özel uçakla şehre geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla Konya'ya geldi.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de aralarında bulunduğu kafileyi, az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşılarken ekibe çiçek takdim edildi. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
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