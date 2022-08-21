Beşiktaş Karagümrük'ü 4-1 yendi

Spor Toto Süper Lig’in 3’üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Weghorst, 33’üncü dakikada N’Koudou, 50’nci dakikada Muleka ve 90’ıncı dakikada Rosier kaydetti. Fatih Karagümrük’ün karşılaşmadaki tek golü 53’üncü dakikada Diagne’den geldi.

N'Koudou 3 maçta 2 gol attı

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Kevin N’Koudou, Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük mücadelesini de boş geçmedi ve 3. maçında 2. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Karagümrük’ü konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Fransız futbolcusu Kevin N’Koudou, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Salih Uçan’ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden başarılı futbolcu, yerden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor karşısında oyuna sonradan giren N’Koudou, ilk 11’de başladığı Alanyaspor maçının ardından Karagümrük karşısında da ağları havalandırarak üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Fransız futbolcu, takımının aldığı 4-1’lik galibiyette büyük rol oynadı.

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Muleka ve Weghorst ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Karagümrük’ü konuk eden Beşiktaş’ta, Jackson Muleka ilk golünü kaydetti. Beşiktaş’ın yıldız forveti Wout Weghorst da siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti.