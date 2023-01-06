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Beşiktaş’ta hedef 3 puan

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş Kasımpaşa maçında seriye başlamak istiyor!
Cenk Tosun bu sezon çıktığı, 15 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süper Lig’de 37. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig’de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi. İki İstanbul ekibi son olarak 25 Nisan 2022’de Vodafone Park’ta karşı karşıya gelmiş, lacivert-beyazlılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Kartal evinde 17 puan topladı

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon evinde 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, iç sahada oynadıkları 8 müsabakada 5 galibiyet elde ederken 1 kez mağlup oldu. Kara kartal, evinde oynadığı 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor ve Adana Demirspor’u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir’e karşı aldı. Beşiktaş bu maçlarda 16 gol kaydederken kalesinde de 7 gol gördü.
Beşiktaş’ta 6 oyuncu sınırda

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Cenk Tosun, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Nathan Redmond ve Josef de souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

  • Konuk takımda ise Raoul Petretta ve Mamadou Fall, kart sınırında bulunan oyuncular.

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