Beşiktaş kendine geliyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u geriden gelerek 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında 2-0 kazanan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'u da 2-1 geçerek 4.5 ay sonra ligde üst üste 2 maç kazandı. Adını Avrupa kupalarına yazdırmak isteyen Beşiktaş, üst üste aldığı puanlarla hedefine yaklaşıyor. Bu sezon hem başkan hem de hoca değişimi yaşayan Beşiktaş'ın başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte işler tersine döndü. İkilinin tek mağlubiyeti UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Twente olurken, Süper Lig'de ise maç kaybedilmedi.









Değişim göze çarpıyor





Siyah-beyazlı takımda gözle görünen farklardan bir tanesi oyuncuların pes etmemesi. Takıma güven aşılayan Solskjaer, Joao Mario, Chamberlain ve Muçi gibi toparlanmakta zorluk çeken oyuncuların performanslarını yukarı çekti. Beşiktaşlı taraftarlar da mücadele eden takımı görünce Tüpraş Stadı'nı doldurmaya başladı.

Joao Mario Trabzonspor maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.





Rafa Silva var Immobile yok





Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Trabzonspor maçında da gollerini sürdürdü. Karşılaşmanın 53. dakikasında ceza sahasında buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlara göndererek takımının beraberlik golüne imza atan tecrübeli futbolcu, ligdeki 6. toplamda ise siyah-beyaz formayla 11. golünü kaydetti.





Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile ise Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı. Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler yarasında yer alan İtalyan yıldız, ligin ikinci yarısında henüz gol sevinci yaşamadı. Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK karşısında atan Immobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.



























