Beşiktaş keskin virajda

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 2 kulvarda da gidişatını belli edecek çok zorlu bir haftaya giriyor. Kartal 3 günde 2 tane çok önemli maça çıkacak.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta henüz puanla tanışamayan siyah-beyazlılar, Avrupa serüvenine devam etmek için bu maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Grup üçüncülüğü için de önem arz eden maç, yarın gece 23.00’te oynanacak. Beşiktaş, perşembe günü Türkiye’ye gelecek ve cumartesi günü 7 puan gerisine düştüğü Süper Lig lideri Trabzonspor ile oynayacak.

Beşiktaş yönetimi, kritik haftada teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine moral vererek, takıma olan güvenini dile getiriyor. Avrupa Ligi’nde devam edilmesini isteyen yönetim, cumartesi günkü Trabzonspor maçına da önem veriyor. Yönetim, bu maçın kaybedilmesi halinde 10 puan geriye düşecek takımın psikolojik olarak çöküş tehlikesini düşünmek dahi istemiyor.

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5 futbolcu Portekiz'e götürülmedi

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 4. haftasında yarın Portekiz’de Sporting Lizbon ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Dün akşam Portekiz’e giden kafilede Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine darbe alan Vida, ağrıları sürünce tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Sakatlıkları bulunan N’Koudou, Batshuayi, Pjanic ve Rosier de kadroya dahil edilmedi. Hatayspor maçında oynamayan Josef ise Portekiz’e götürüldü.

Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı



❌Batshuayi

❌Pjanic

❌Rosier

❌Vida

❌N'Koudou pic.twitter.com/W0U08geSDJ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 1, 2021