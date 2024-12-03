Olağanüstü günlerden geçen Beşiktaş'ta seçim kararı alındı. Hüseyin Yücel önderliğindeki yönetim kurulu, seçimli kongreye gidiyor.





Siyah-beyazlılar 30 gün içerisinde yeni başkanını seçecek. Öte yandan Serdar Topraktepe'nin kongreye kadar takımın başında kalacağı belirtildi.





Hüseyin Yücel: Kongrede adayım

Hüseyin Yücel, basın toplantısı düzenleyerek olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurdu. Yücel, seçimde başkan adayı olduğunu da açıkladı.

'Tek yaptığımız Beşiktaş'ı yalnız bırakmamak oldu'

"Beşiktaş sevdamdan beni bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı, ne koltuk sevdalısı olduğumuz! Dün akşam 4-5 arkadaş bir araya gelerek Hasan Arat'a operasyon çekerek onu istifaya zorladığımız iddia edildi. Tek yaptığımız Beşiktaş'ı yalnız bırakmamak oldu."





'Ben kaçmıyorum'

"Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var."

'Hodri meydan, isteyen aday olsun'

"Sadece altı aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum."





'Takımı yalnız bırakmayın'

"Taraftarlarımıza sesleniyorum, üzülüyoruz evet ama takımı yalnız bırakmayın. Yeni başkanı seçeceğiz ve Beşiktaş'ı aydınlık günlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

'Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık'

"Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık."



























