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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

11:254/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlı üyeler pazar günü sandığa gidecek.
Siyah-beyazlı üyeler pazar günü sandığa gidecek.

Beşiktaş Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpte seçim tarihi belli oldu. Kulübün resmi sitesinden yapılan bildirimde seçimin 11 Mayıs Pazar günü yapılacağı duyuruldu.


Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."







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