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Beşiktaş kupadaki Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş kupadaki Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

14:536/01/2025, Pazartesi
AA
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni grup formatındaki ilk maçını Sivasspor'la oynayacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni grup formatındaki ilk maçını Sivasspor'la oynayacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.


Top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla sona erdi. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.


BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.


#Beşiktaş
#Net Global Sivasspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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