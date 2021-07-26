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Beşiktaş gurbetçi yıldızın peşinde: Görüşmeler başladı

Yabancı sınırının ardından kadrosundaki yerli oyuncu sayısını arttırmak isteyen Beşiktaş, Schalke 04’ün Türk asıllı orta sahası Levent Mercan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş Levent Mercanın peşinde
Levent Mercan'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Schalke 04’ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan’ı takibe aldı.

Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

  • Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mercan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.

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