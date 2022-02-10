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Beşiktaş masada terleyecek

Bu sezon Süper Lig’de ve Avrupa’da istediğini bulamayan Beşiktaş’ı, sezon sonunda da sıkıntılı bir dönem bekliyor. Kadroda bulunan 30 futbolcudan 15’inin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş masada terleyecek
Sözleşmesi bitecek oyunculardan Larin ve Vida

Beşiktaş’ı sezon sonunda zorlu bir dönem bekliyor. Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulundurduğu 30 oyuncudan 15’inin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Mali olarak zor yıllardan geçen siyah-beyazlı ekibi yaz transfer döneminde zor günler bekliyor. Kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Pjanic, Batshuayi ve Can Bozdoğan, sezon sonunda takımlarına geri dönecek. Bir tek Can’ın kontratında 1,8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş’ta ayrıca Cyle Larin, Josef de Souza, Domagoj Vida, Güven Yalçın, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Fabrice N’Sakala, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Jeremain Lens ve Douglas’ın da sezon sonunda kontratları bitecek. Josef de Souza, Gökhan Töre ve Fabrice N’Sakala’nın kontratlarında da 1 sezon uzatma opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi, bir yandan yeni sezonun kadrosunu kurmaya yönelik bir hamle ile Gedson Fernandes’i kadrosuna katsa da, diğer yandan sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmeleri sürdürüyor. Burada iki isim öne çıkıyor. Domagaj Vida ve Cyle Larin ile kendi istediği şartlarda anlaşmak isteyen Beşiktaş yönetimi, iki oyuncuya da teklifini sundu ve beklemeye geçti. Larin’in ayrılma ihtimali daha kuvvetli görünürken, görüşmeler sürüyor.

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