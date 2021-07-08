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Beşiktaş milli futbolcu için görüşmelere başladı

Kadrosuna katmayı planladığı forvet oyuncuları ile ön plana çıkan Beşiktaş, savunma için de boş durmuyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, Hellas Verona’da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Mert Çetin için hamle yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş milli futbolcu için görüşmelere başladı
Mert Çetin A Milli Takım formasıyla 2 maça çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlı takımda daha çok hücum oyuncularının transferi gündeme gelirken, teknik heyet savunmaya da takviye istiyor.

Stoper hattında Domagoj Vida ve Welinton ikilisini yedekleyecek, forma rekabetinde girecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, milli futbolcu Mert Çetin’i listesine aldı. Bu transferle ilgili İtalya basınından da önemli bir iddia geldi. Tutto Mercato’dan İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, siyah-beyazlı takımın Mert Çetin transferi için Hellas Verona Kulübü ile görüştüğünü duyurdu.

24 yaşındaki stoper oyuncusunun bonservisi Roma’da bulunurken Hellas Verona’ya 2 yıllığına kiralanmıştı. Kulübüyle 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mert Çetin’in aynı zamanda zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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Yerli statüsü önemli

Beşiktaş’ta teknik heyetin yeni getirilen yabancı kuralına göre takviyeler istediği ve sezon içerisinde 3 yerli oynatma kuralı nedeniyle zorluk yaşamak istemediği ifade edildi. Zaman zaman hücum hattında yabancı oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Mert Çetin’in kadroya katılması ile birlikte yerli opsiyonunu savunmada kullanabilir.

  • 2019- 2020 sezonunda Gençlerbirliği’nden Roma’ya 3 milyon euro karşılığında transfer olan Mert, geçtiğimiz sezonun başında Hellas Verona’ya zorunlu satın alama opsiyonuyla kiralanmıştı. Mert, geçtiğimiz sezon 7 maçta forma giydi.

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