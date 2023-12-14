Beşiktaş prestij peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında bugün saat 23.00'te İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacak. Karşılaşma Exxen'den canı yayınlanacak.
Gruptaki diğer maçta aynı saatte Club Brugge, Bodo/ Glimt'i ağırlayacak. Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Beşiktaş, hem ilk galibiyetini almak hem de prestij için mücadele edecek.
Siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan 5 oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Colley, Gedson, hastalanan Rebic ile bireysel çalışmalarını sürdüren Masuaku, Rashica ve Yakup Arda Kılıç oynamayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İddiamız da olmasa amacımız maçı kazanmak. Genç oyunculardan mutlaka yararlanacağız" dedi.