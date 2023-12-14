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Spor

Beşiktaş prestij peşinde

Kötü bir sezon geçiren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndan çıkma şansını daha önce kaybeden siyah-beyazlılar, İsviçre'de oynanacak maçta Lugano'ya karşı prestij mücadelesi verecek.

09:53 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:54 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay maçta genç oyunculara şans vereceğini açıkladı.
Rıza Çalımbay maçta genç oyunculara şans vereceğini açıkladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında bugün saat 23.00'te İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacak. Karşılaşma Exxen'den canı yayınlanacak.


Gruptaki diğer maçta aynı saatte Club Brugge, Bodo/ Glimt'i ağırlayacak. Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Beşiktaş, hem ilk galibiyetini almak hem de prestij için mücadele edecek.



Beşiktaş gençlerle sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan 5 oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Colley, Gedson, hastalanan Rebic ile bireysel çalışmalarını sürdüren Masuaku, Rashica ve Yakup Arda Kılıç oynamayacak.


Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İddiamız da olmasa amacımız maçı kazanmak. Genç oyunculardan mutlaka yararlanacağız" dedi.


Lugano-Beşiktaş
Stat:
Letzigrund
Saat:
23.00
Hakem:
Pawel Rackowski (Polonya)
Yayın:
Exxen
Lugano:
Saipi, Espinoza, Hajrizi, Mai, Hajdari, Mahmoud, Macek, Sabbatini, Steffen, Cimignani, Vladi
Teknik direktör:
Mattia Croci-Torti
Beşiktaş:
Ersin, Onur, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Chamberlain, Muleke, Cenk, Semih
Teknik direktör:
Rıza Çalımbay





#UEFA Konferans Ligi
#Beşiktaş
#Lugano
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