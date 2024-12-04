Beşiktaş seçim tarihini açıkladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ne zaman ve nerede yapılacağına dair bilgilendirme yayınladı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı.
BEŞİKTAŞ'TA KONGRE NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacaktır.
22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır"