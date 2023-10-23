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Spor

Beşiktaş seçime odaklandı

Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetinden sonra kongre tarihinin bugün netleşmesi bekleniyor. Yönetim kurulunu toplayacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin son kararını vereceği öğrenilirken, 3 ismin başkan adaylığı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

09:37 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ta Galatasaray önünde alınan mağlubiyet, sıkıntı olan işleri daha da kötüleştirdi. UEFA Avrpa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano önünde alınan mağlubiyetten sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan siyah-beyazlı yönetim, bugün yapacağı toplantı ile seçim sürecine dair nihai kararı verecek.


Yönetim, Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından Burak Yılmaz seçime kadar bu görevi sürdüreceğini açıklamıştı. Önceki gün 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası açıklama yapan Yılmaz, yeni yönetim seçilene kadar göreve devam edeceğini, ondan sonra bırakacağını ifade etti.


Beşiktaşlı taraftarlar ise camianın içinde bulunduğu süreçten Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini sorumlu tutuyor.


Ahmet Nur Çebi

Çebi'nin aday olması beklenmiyor

Beşiktaş'ta yol haritasının belirlenmesi için bugün yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık edeceği toplantıda, aday olup olmama kararını da açıklayacağı öğrenildi. Çebi'nin Galatasaray yenilgisi sonrası aday olması beklenmiyor. Bu durumda Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın aday olacağı ifade edildi. Kocadağ, seçim vaadi olarak ise teknik direktörlüklük için Sergen Yalçın ismini açıklayacak.

Emre Kocadağ & Sergen Yalçın
Hasan Arat 3. kez aday

Siyah-beyazlı kulüpte diğer başkan adaylarının ise Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk olması bekleniyor.


Süleyman Seba döneminde yöneticilik yapan Arat, 3. kez başkan adayı olacak. Divan başkanlığı yapan Yamantürk ise liste çalışmalarına devam ediyor.





#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Emre Kocadağ
#Hasan Aray
#Tevfik Yamantürk
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