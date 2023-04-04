Beşiktaş Şenol Güneş ile uçuşa geçti

Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza atan Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, siyah beyazlı taraftarlara mutluluk yaşatmaya devam ediyor. Güneş'li Beşiktaş, üst üste aldığı puanlarla lig yarışında varlığını hissettirmeye başladı. Lider Galatasaray ile arasında 11 puan fark olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe galibiyetiyle Avrupa'ya gitmek için de kritik bir 3 puan kazandı.





Yeni galibiyet serisi

Şenol Güneş ile 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, galibiyet serileri yakaladı. Eski çalıştırıcısı Valerien Ismael ile sadece 3 maç üst üste kazanan Beşiktaş, Güneş'le ilk serisinde peş peşe 5 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, daha sonra 3 karşılaşmada 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, ardından Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi yenerek ikinci serisinde art arda 4 galibiyete ulaştı.





Bir Kadıköy klasiği

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği 4-2'lik derbi galibiyeti, ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. 20042005 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve kaleci Oscar Cordoba'nın kırmızı kartla oyundan atılması sonrasında Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği derbiyi 10 kişiyle 4-3 kazanan siyah-beyazlılar, bu galibiyetin ardından 15 yıl boyunca Fenerbahçe deplasmanında sevinç yaşayamadı.





Beşiktaş'ın bu galibiyet hasreti ise 2020-2021 sezonunda sona erdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen bu derbiden de 4-3 galip ayrılarak 15 yıllık hasrete son verdi. Beşiktaş, Kadıköy'de aldığı son 3 derbiyi de eksik ve galip tamamlamayı başardı. Son Fenerbahçe maçında da 51. dakikada Welinton'm ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, yine bir müthiş geri dönüş örneği göstererek 90 dakikanın sonunda 4 gollü bir galibiyete imza attı.















