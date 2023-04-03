Beşiktaş’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye cevap: "Kötü niyetli"

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve başkan Mehmet Büyükekşi hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, “Çekimser kalan kulüpleri mevcut uygulamanın doğru olduğu yönünde oy vermişler gibi lanse etmek, TFF Başkanı Büyükekşi’nin kötü niyetli olduğunu ispatlamaktadır. Böyle bir oylamadan bu sonucu çıkarabilmeyi de ancak ve ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başarabilir” ifadelerini kullandı.





Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bir araya geldiği basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki kendisi sürdürmekte olduğumuz hak ve adalet arayışımızı görmezden, adalet çağrılarımızı duymazdan gelmeye devam etmektedir.





Açıklamalarını en hafif tabirle nezaketsizlik olarak gördüğümüz Büyükekşi’yi büyük bir sabırsızlıkla adalet bekleyen vicdanlı futbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz. Hak aramak, adaletin peşinde koşmak, ağlama, sızlama, ortamı germe ve kamuoyunu meşgul etmek değil bilakis şerefli bir mücadeledir.





Büyükekşi’nin söz konusu açıklamalarını esefle kınıyoruz ve bu ifadelerin bizi haklı mücadelemizden asla geri döndürmeyeceğini ifade ediyoruz. Büyükekşi’nin Kulüpler Birliği’nde çekimser kalan kulüpleri sanki olumsuz bir görüşte bulunmuşlar gibi lanse etmeye çalışması; kendisinin bu konudan ne kadar uzak ve yanlı olduğunun, olayları ve görüşleri yanlış yorumladığının ve konuyu oldu bittiye getirme düşüncesinde olduğunun açık bir tezahürüdür.





Kulüpler Birliği’nde çekimser kalan kulüplerin çekimserlikten kastı, mevcut uygulamadan duydukları şüphedir. Büyükekşi’nin çekimser kulüpleri, almış oldukları kararın destekçileriymiş gibi göstermeye çalışması tamamen bir algı operasyonudur. TFF Başkanı Büyükekşi, ifadeleriyle taraf olduğunu artık aleni bir şekilde beyan etmiştir.





Kulüpler Birliği’nin son toplantısında lige devam eden 17 kulüpten 6 tanesi mevcut uygulamanın doğru olduğunu, 6 tanesi de doğru olmadığını ifade ederken 5 kulüp de çekimser kalmıştır. TFF Başkanı’nın yapmaya çalıştığı algı operasyonunda ifade ettiği gibi 11’e 6 şeklinde sonuçlanan bir oylama söz konusu değildir.





Çekimser kalan kulüpleri mevcut uygulamanın doğru olduğu yönünde oy vermişler gibi lanse etmek, TFF Başkanı Büyükekşi’nin kötü niyetli olduğunu ispatlamaktadır. Böyle bir oylamadan bu sonucu çıkarabilmeyi de ancak ve ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başarabilir.





Türkiye Futbol Federasyonu’nun Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor kulüplerinin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmeleri sonrası almış olduğu haksız ve hukuksuz karara karşı bugüne kadar sergilediğimiz haklı mücadelemizi ve dik duruşumuzu, adaleti tesis edecek bir karar alınana kadar artan bir tonda sürdüreceğimizi yeniden ifade ederiz.





Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?

Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir diğerinin ise 16 deplasman maçına çıkacak olmasını nasıl adil buluyorsunuz? Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz? Bunu çok açık bir dille lütfen kamuoyuna açıklayın. Adaletiniz nerede, eşitlik ilkeniz nerede? Hak, hukuk ve adalet yolundaki talebimizi yokmuş gibi görmenize ve göstermenize asla izin vermeyeceğiz.

Türk futbolunda adaleti tesis etmek ve korumakla görevli Türkiye Futbol Federasyonu’nun adalet talebiyle yapmış olduğumuz çağrılara gerekli hassasiyeti göstermediğini, bu durumun müsabakalarda maçlarımızı yöneten hakemlere de sirayet ettiğini görmekteyiz.





Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe SK ile oynadığı Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulübümüzün haklı talebini anlamsız kılmayı amaçlayan bir operasyon yürütülmek istenmiştir.

Manuel bir zekanın ürünü olarak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görev alan orta hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Alper Ulusoy, verdikleri ve vermedikleri kararlarla futbolcularımızın ve teknik heyetimizin emeklerini gasbetmeyi, takımımızı şampiyonluk yarışının dışına iterek Kulübümüzün adalet isteğini gündemden düşürmeyi amaçlayan çirkin bir oyunun piyonları olmuşlardır.





Futbolcularımız, Kulübümüze karşı kurulan kirli kumpasa en güzel cevabı sahada sergiledikleri muhteşem futbol sonucu almış oldukları tertemiz galibiyetle vermişlerdir.

TFF Başkanı’nın bugünkü açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel olarak yapılmasının sebebi Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz ama işinize gelmediğinde Avrupa’nın tavsiye niteliğindeki görüşlerini dikkate almıyorsunuz. Bunun adı çifte standart değil mi, kuralları işinize geldiği gibi uygulamak değil mi? Merkez Hakem Kurulu, manuel hakem atamasını neden talep etti, bu konuda ivedilikle bir açıklama bekliyoruz.





Fenerbahçe-Beşiktaş Maçının VAR Kayıtları Açıklansın

22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe’nin nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.





Beşiktaş JK olarak;

Fenerbahçe maçına ait VAR kayıtlarının kamuoyuyla ya da kulüplerin belirleyeceği temsilcilerle paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak başvuracağımızı,

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürürlükte bulunan haksız kararından vazgeçmesi ve adaleti sağlayacak yeni bir karar almasını sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."















