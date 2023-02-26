Kartal'da transfer harekatı sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda iki transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanan Beşiktaş, 5 Mart'ta kapanacak transfer dönemi öncesi sol bek transferi yanı sıra El Shaarawy için de çalışmalarını hızlandırdı.





Mısır asıllı İtalyan sol kanat Stephan El Shaarawy için Roma’ya yaptığı teklifi yeniledi. Beşiktaş yönetimi bu transferi, sezon sonuna bırakmadan uygun bir bedelle çözmek istiyor.





Diğer taraftan Beşiktaş, İtalyan kulübünün yanı sıra 30 yaşındaki futbolcuyla da anlaşma zemini arayacak. Roma'dan yaklaşık 3.5 milyon euro kazandığı öğrenilen İtalyan kanadın, siyah-beyazlı kulüpten beklentisinin de 3 milyon euro civarı olduğu söyleniyor. Beşiktaş'ın ise El Shaarawy'ye bonuslarla birlikte 2.5 milyon euroya yakın ücret önereceği öğrenildi.









Stephan El Shaarawy kimdir?





Mısır asıllı olan 30 yaşındaki futbolcu, 27 Ekim 1992 yılında İtalya'nın Savona kentinde dünyaya geldi. Futbola Legino altyapısında başlayan El Shaarawy daha sonra Genoa altyapısına geçti. Genoa'da 47 maça çıkan Mısır asıllı kanat, 20 gol attı.





2010-11 sezonunda Padova'ya kiralanan sol kanat burada çıktığı 30 maçta 9 gol 2 asistle oynadı. Sonraki sezon Milan'a 20.3 milyon euro karşılığında transfer olan sol kanat, İtalyan devinde çıktığı 102 maçta 27 gol 13 asistle oynadı.





Milan'da beklenen etkiyi gösteremeyen futbolcu, 2015/16 sezonu yaz ayında Monaco'ya, Ocak ayında ise opsiyonlu olarak Roma'ya kiralanan El Shaarawy sezon sonunda ise 13 milyon euroya Roma'ya geçti. 2019-20 sezonunda Shangai Shenhua'ya 16 milyon euroya transfer olan Mısır asıllı futbolcu ertesi sezon bedelsiz olarak İtalyan ekibine geri döndü.





Çin'de forma giydiği 19 maçta 4 gol 3 asistle oynayan El Shaarawy, Roma'da çıktığı 214 maçta 52 gol 29 asistle oynadı.



