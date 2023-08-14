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Spor

Beşiktaş Talisca'dan vazgeçmiyor

Beşiktaş'ta Anderson Talisca gündemden düşmüyor. Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı taraftarların rüyalarını süslemeye devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Arap kulübü Al Nassr'a Talisca ile ilgili teklifini sundu ve cevabı beklemeye geçti.

09:34 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş, Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek istediğini söylemişti.

Şenol Güneş, Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek istediğini söylemişti.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Beşiktaş, "üç büyükler" arasında transfer sezonunu durgun geçiriyor. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Valerien Ismael'in ayrılmasının ardından göreve gelen ve siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş'le birlikte seri galibiyetlerle taraftarlarına umut veren Beşiktaş, sezon öncesi transfer çalışmalarında taraftarlarının beklentisini karşılamaktan uzak bir görüntü çizdi.


2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarların rüyalarını süslemeye devam ediyor.

Talisca, 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 37 gol atıp 14 de asist kaydetmişti.

Resmi teklif yapıldı

Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra her transfer döneminde adı gündeme gelen Talisca, bu transfer mevsimini de boş geçmedi. Beşiktaş taraftarlarının ısrarla kadroya katılmasını beklediği, teknik direktör Şenol Güneş'in de takımın da görmek istediğini dile getirdiği golcü futbolcu, yüksek maaşı ve Al Nassr takımının istediği bonservis nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin işi zor. Ancak Beşiktaş, Suudi Arabistan kulübüne Brezilyalı oyuncunun durumunu sordu ve yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif sundu. Anderson Talisca'nın da gelmeyi istemesi üzerine görüşmelerin sıklaştığı ifade edildi.


Bu arada Süper Lig'de 26 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek.






#Beşiktaş
#Anderson Talisca
#Al Nassr
37 dakika önce
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