Beşiktaş Talisca'dan vazgeçmiyor

Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra her transfer döneminde adı gündeme gelen Talisca, bu transfer mevsimini de boş geçmedi. Beşiktaş taraftarlarının ısrarla kadroya katılmasını beklediği, teknik direktör Şenol Güneş'in de takımın da görmek istediğini dile getirdiği golcü futbolcu, yüksek maaşı ve Al Nassr takımının istediği bonservis nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin işi zor. Ancak Beşiktaş, Suudi Arabistan kulübüne Brezilyalı oyuncunun durumunu sordu ve yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif sundu. Anderson Talisca'nın da gelmeyi istemesi üzerine görüşmelerin sıklaştığı ifade edildi.