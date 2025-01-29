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Beşiktaş Twente maçına hazır

Beşiktaş Twente maçına hazır

11:4729/01/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, son idmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 15 dakikalık bölümü basına açık yapılan antrenmana siyah-beyazlı ekip ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam ederken basına kapalı bölümde ise Twente maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.


Beşiktaş'ta Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Jonas Svensson ve Emirhan Topçu idmanda yer alırken, Cher Ndour ise gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı.


Öte yandan takımdan ayrılması beklenen ve transfer görüşmeleri yapan Jean Onana da kamp kadrosunda yer almayacak.



Siyah-beyazlılar, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'nın Münster kentine, ardından da karayoluyla müsabakanın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine gidecek.


Beşiktaş, Twente ile yarın TSİ 23.00'te Twente Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



#Beşiktaş
#Twente
#Avrupa Ligi

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