Beşiktaş Twente maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 15 dakikalık bölümü basına açık yapılan antrenmana siyah-beyazlı ekip ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam ederken basına kapalı bölümde ise Twente maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.