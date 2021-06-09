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Beşiktaş Valentin Rosier transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier’in bonservisini almaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncu için Sporting Lizbon’a 6 milyon euro teklif etti. Beşiktaş ile anlaşamayan Aboubakar ise Al Nassr ile seneliği 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Valentin Rosier transferini bitiriyor
Valentin Rosier bu sezon 37 karşılaşmada, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Beşiktaş’ta dış transfer için çalışmalarını sürdürürken, yola devam edilmek istenen mevcut futbolcular konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen ve gösterdiği başarılı performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Valentin Rosier’in, Beşiktaş ile yeni sözleşmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre; Beşiktaş diğer tekliflerden dolayı Rosier’in bonservisini alma konusunda istekli olduğunu ve bonuslarla birlikte 6 milyon euroyu gözden çıkardığını ve bu transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Rusya'ya gitmek istemedi

Diğer yandan Dinamo Moskova’nın Sporting Lizbon’a yaptığı teklife rağmen Rosier, Rusya’ya gitmek istemedi ve Beşiktaş’ta kalmak istediğini iletti. Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 37 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

  • Aboubakar Al Nassr'da
  • Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Vincent Aboubakar’ın yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Kamerunlu futbolcu, Al Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aboubakar’ın Al Nassr’dan yıllık 6 milyon Euro maaş alacağı, ayrıca anlaşmasında performansa dayalı bonuslarının da olduğu kaydedildi.

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