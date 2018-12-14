Beşiktaş veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu son maçında sahasında Isveç ekibi Malmö’yü konuk etti. Antonsson’un golüne engel olamayan siyah-beyazlılar maçı 1-0 kaybederek Avrupa Ligi’ne veda etti. Bir beraberliğin bile yettiği temsilcimiz, 51. dakikada Antonsson’un golüne engel olamadı. Siyah Beyazlılar’da Ricardo Quaresma, 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Temsilcimizin üç topu ise direkten döndü. Seyircisinin desteğini arkasına alan Beşiktaş, maça hızlı başladı. 9. dakikada Dorukhan’ın pasında arka direkte buluşan Necip Uysal’ın şutu yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topla altıpas içerisinde buluşan Love’un çektiği şut üst direkte patladı. 30’da Traustason’un ortasını arka direkte Vida son anda uzaklaştırdı. 31’de Mustafa Pektemek, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti ancak top az farkla dışarı çıktı. 36’da Traustason’un ortası ile altıpas içerisinde buluşan Bengtsson’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Konuk ekip ikinci yarıya hızlı başladı. 48’de Rosenberg’in sol çaprazdan çektiği şutu Loris Karius kornere çeldi. 51’de Rosenberg’in pasıyla hareketlenen Antonsson, topu Karius’un sağından ağlarla buluşturdu: 0-1. 55’te Quaresma’nın ortası ile arka direkte buluşan Love’un şutu üstten dışarı çıktı. 90+1’de Christiansen aldı ve karşı karşıya pozisyonda gelişine vurdu. Karius’tan dönen topa bu kez röveşatayı vurdu ancak top bu kez de direk dibinden auta çıktı. 90+3’te Larin’in vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

Kartal 5. kez gruptan çıkamadı

UEFA Avrupa Ligi’nde 8 kez mücadale eden Beşiktaş, 5. kez gruplardan çıkamadı. 2004-05, 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında grubu 4. tamamlayarak Avrupa’dan elenen siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-16 sezonunda 3.’lükte kalarak Avrupa’ya veda ederken, bu sezon da 3. oldu ve elenmekten kurtulamadı. Beşiktaş, Malmö karşısında şansızlığını yine kıramadı. İsveç ekibiyle 6. kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö’yü bir kez yenerken, 4 maçta ise rakibine mağlup oldu.

Henüz karar vermedim

Beşiktaş’ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Ryan Babel, Hollanda’da ELF Voetbal Dergisi’ne geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, hem Hollanda Milli Takımı hem de kariyeriyle ilgili hedeflerini sıraladı. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş’taki son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Beşiktaş ile olan sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim. Şu andaki amacım; fiziksel olarak tamamen iyi duruma gelmek ve yeni yılda maçlara çıkabilmek, maçlarda oynamak. Yeni yıldan en büyük dileğim; sağlıklı kalmak, fiziksel olarak iyi olmak ve maçlarda oynamak” dedi. Şu anda kariyeri için en büyük hedefinin Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’ye katılmak olduğunu kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, “Şimdiden baktığımda EURO 2020 benim son büyük turnuvam olacak gibi gözüküyor. Benim son şansım. Eğer bu tecrübeyi yaşayabilirsem güzel olur. Çok mutlu olurum” diye konuştu. Hollanda Milli Takımı’nda artık genç oyuncuların olduğunu da kaydeden Ryan Babel, yeni bir jenerasyonun geldiğini ve yerini bildiğini de sözlerine ekledi.