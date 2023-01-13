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Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı

Beşiktaş, Wout Weghorst ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah- beyazlı ekibin bu ayrılıktan alacağı bedel de belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Weghorstu açıkladı
Wout Weghorst

Mayıs ayında Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Wout Weghorst, Siyah Beyazlılar'la 17 maça çıktı. Hollandalı, bu karşılaşmalarda sekiz gol atarken dört de asist yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.
  • Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 euro fesih bedeli ödenecektir."

Weghorst dışarı Aboubakar içeri
SPOR
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