Beşiktaş Brezilyalı golcü için teklif yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sevilla forması giyen Luuk de Jong ile ilgilenen siyah-beyazlılar, aynı zamanda Real Sociedad forması giyen Willian Jose için de nabız yokluyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sociedad'a 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için ilk teklifini yaptı. Jose'yi satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, beklemeye geçti. Haberlerde Sociedad'ın teklifi değerlendirmeye aldığı ve Brezilyalı golcüye şu anda başka bir teklifin olmadığı kaydedildi.

Bonservisiyle satmak istiyorlar

Forvet hattına transfer yapmak isteyen Real Sociedad, Jose'yi bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Geride bıraktığımız sezonu Wolverhampton'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 17 maçta, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

REKLAM

2016 yılında Maldonado'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Willian Jose'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

SPOR Erdal Torunoğulları transfer etmek istedikleri yıldız oyuncuyu açıkladı

İspanyol basınında yer alan haber