Beşiktaş Brezilyalı golcü için teklif yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sevilla forması giyen Luuk de Jong ile ilgilenen siyah-beyazlılar, aynı zamanda Real Sociedad forması giyen Willian Jose için de nabız yokluyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sociedad'a 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için ilk teklifini yaptı. Jose'yi satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, beklemeye geçti. Haberlerde Sociedad'ın teklifi değerlendirmeye aldığı ve Brezilyalı golcüye şu anda başka bir teklifin olmadığı kaydedildi.
Bonservisiyle satmak istiyorlar
Forvet hattına transfer yapmak isteyen Real Sociedad, Jose'yi bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Geride bıraktığımız sezonu Wolverhampton'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 17 maçta, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
- 2016 yılında Maldonado'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Willian Jose'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Beşiktaş, Real Sociedad'ın Brezilyalı oyuncusu Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
29 yaşındaki futbolcu için Sociedad'a resmi teklif yapan ilk kulüp Beşiktaş şu anda... pic.twitter.com/1wDOQzbS6e
Beşiktaş, Real Sociedad'ın Brezilyalı oyuncusu Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.