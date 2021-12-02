Spor Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına beş eksikle çıkacak
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Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına beş eksikle çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş yeni başlangıç peşinde
Beşiktaş Süper Lig'de en son 10. haftada oynan Galatasaray derbisinde üç puan sevinci yaşadı.

Sezon başlangıcından bu yana ligde ve Avrupa da sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen siyah beyazlılar, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.

Beşiktaş'ta 4'ü sakat 5 eksik

Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor.

  • GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Miralem Pjanic, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da yarın oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

İki futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

  • Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
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