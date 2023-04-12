Beşiktaş'a açık çek

Beşiktaş'ta üst üste alınan galibiyetler bir anda şampiyonluk söylemlerini artırdı. Siyah-beyazlılar, içerisinde derbi galibiyeti de bulunduran 5 maçlık seri galibiyetlerden sonra kenetlendi. Teknik heyet ve futbolcuların özgüvenleri üst noktaya çıkarken, taraftarlar da bu süreçte takıma büyük destek veriyor.





Başkan Ahmet Nur Cebi ve yöneticiler, kalan haftalar için maddi ve manevi her konuda takımın yanında yer alma sözü verdi. Teknik heyetle görüşen Başkan Çebi'nin, oyuncuların maddiyatı düşünmeden sahaya odaklanmasını, gereken her türlü fedakarlığın yapılacağını söylediği öğrenildi.





Şenol Güneş memnun

Beşiktaş'ta bu sezon maaş problemi hiç yaşanmazken, bu durum teknik direktör Şenol Güneş'i de mutlu ediyor. Deneyimli teknik adamın, en önemli hassasiyeti oyuncuların maaşlarının zamanında yatması. Başkan Çebi'nin maaşların yanı sıra, prim için de takıma açık çek verdiği ve primlerin artacağı ifade edildi.



















