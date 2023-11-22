Beşiktaş'a milli nefes

Sezon başından beri çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'a milli ara adeta ilaç gibi geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sakatlıklarla ilgili yaptığı tespitler sonrası çalışmalar başlamıştı. Lige verilen 15 gün arada siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan birçok ismin tedavisi tamamlandı. Başakşehir maçında oynayamayan Cenk Tosun ve Aboubakar Samsun'da olacak.





Beşiktaş'ın bir diğer problemi ise savunma hattının çeşitli nedenlerle oturmamış olmasıydı. Gerek geçen sezon transfer edilen Colley'in gerekse ve Amartey'in sakatlıkları teknik heyetleri sıkıntıya sokuyordu. Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak.





Üç yeni sakat

Diğer yandan Beşiktaş, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Onana ve Yakup Arda Kılıç'm yanı sıra Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica ile ilgili açıklama yaptı. Onana ve Yakup Arda'nın uyluk adalesinde gerilme ve kanama, Rashica'da ise gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.



















