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Spor

Beşiktaş'a Roberto Pereyra transferinde dev rakipler

Beşiktaş'a Roberto Pereyra transferinde kötü haber geldi. Oyuncu için İtalya'dan talipler olduğu bildiriliyor.

20:15 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Roberto Pereyra

Roberto Pereyra

Beşiktaş bir yandan yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde güçlü bir şekilde var olmak isteyen Beşiktaş bu kez Pereyra için devreye girdi.


Siyah-beyazlılara İtalya'dan rakip çıktığı aktarıldı.


İtalyan basınında yer alan bilgiye göre; Çizme'nin devleri Inter ve Milan da, siyah-Beyazlılar'ın çok istediği deneyimli orta saha için nabız yoklamaya başladı. Durum böyle olunca Beşiktaş'ın da transferi gerçekleştirme ihtimali zora girdi.


Emre Kocadağ ne demişti?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ daha önce transferle ilgili; "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Bizim belirlediğimiz noktada biterse, olumlu bitecektir." açıklamasını yaptı.




#Roberto Pereyra
#Beşiktaş
#Transfer
43 dakika önce
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