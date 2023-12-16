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Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Siyah-beyazlı kulübün güncel borcu, 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olarak açıklandı.

11:04 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:16 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni yönetimin ilk divan kurulu toplantısı
Yeni yönetimin ilk divan kurulu toplantısı

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 2023 yılı 3. olağan toplantısına Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.


Toplantıda kulübün borcu milyar 282 milyon 243 bin TL olarak duyuruldu.


Yönetime Rıza Çalımbay önerisi

Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, 3 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat ile yönetim kurulunu tebrik ederek, "Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim sürecinde birbirlerine karşı saygılı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. 7 yıldan bu yana borcun nasıl ödeneceğini anlatıyoruz. Artık bu borcu parayla değil bilgili ve donanımlı insanlarla ödeyebilirsiniz. Yeni yönetimde çok değerli arkadaşlarımız var. Futbolun efsanelerini de bu işe dahil ederek ikinci bir doğru adım atıldı. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba kardeşimizin bu işin içinde olması bana güven veriyor. Yönetimi baskı altına almak istemem ama teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da 1,5 yıl görevinde kalmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.


Son 7 yılda 5 kez seçim yaptıklarını hatırlatan Yamantürk, "Her seçim zamanından önce oluyor. Buna çözüm bulmamız lazım. Umuyorum ki bu yönetim süresini tamamlayacak" diye konuştu.





#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Süper Lig
14 dakika önce
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