Beşiktaş'ın derbi planı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
Beşiktaş, tüm planlarını Galatasaray derbisini kazanmak üzerine kurdu. Maçın deplasmanda oynanacak olması ve taraftar baskısını da göz önünde bulunduran teknik sorumlu Burak Yılmaz, ilk yarıyı gol yemeden geçirmeyi planlarken, Rashica'ya da özel bir görev verecek.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan ve rakibi yakından tanıyan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk yarıda yakalanacak kontra ataklarda başrol oynayacak. Hızıyla ön plana çıkan Kosovalı futbolcu, kırmızılı savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmak ya da asist için mücadele edecek.
Galatasaray derbisi öncesi sakatlığını atlatan Mert Günok takımla çalışmalara başladı. Tedavisi biten Gedson Fernandes'in ardından tecrübeli kalecinin de takıma dönmesi Beşiktaş teknik heyetini derbi öncesi rahatlattı.