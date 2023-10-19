Beşiktaş'ın derbi planı

Beşiktaş, tüm planlarını Galatasaray derbisini kazanmak üzerine kurdu. Maçın deplasmanda oynanacak olması ve taraftar baskısını da göz önünde bulunduran teknik sorumlu Burak Yılmaz, ilk yarıyı gol yemeden geçirmeyi planlarken, Rashica'ya da özel bir görev verecek.