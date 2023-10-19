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Spor

Beşiktaş'ın derbi planı

Beşiktaş, Galatasaray karşısında ilk yarıyı gol yemeden geçirmek ve kontrataklarla sonuca gitmek istiyor. Siyah-beyazlıların önemli kozlarından biri Rashica olacak. Teknik sorunlu Yılmaz, Kosovalı oyuncunun hızını kullanarak sonuca katkı sağlamak istiyor.

09:22 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray - Beşiktaş derbisi Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

Beşiktaş, tüm planlarını Galatasaray derbisini kazanmak üzerine kurdu. Maçın deplasmanda oynanacak olması ve taraftar baskısını da göz önünde bulunduran teknik sorumlu Burak Yılmaz, ilk yarıyı gol yemeden geçirmeyi planlarken, Rashica'ya da özel bir görev verecek.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan ve rakibi yakından tanıyan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk yarıda yakalanacak kontra ataklarda başrol oynayacak. Hızıyla ön plana çıkan Kosovalı futbolcu, kırmızılı savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmak ya da asist için mücadele edecek.


Mert Gedson sevinci

Galatasaray derbisi öncesi sakatlığını atlatan Mert Günok takımla çalışmalara başladı. Tedavisi biten Gedson Fernandes'in ardından tecrübeli kalecinin de takıma dönmesi Beşiktaş teknik heyetini derbi öncesi rahatlattı.







#Beşiktaş
#Galatasaray
#Derbi
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