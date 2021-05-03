Beşiktaş'ın gizli kahramanı Stefano Marrone Müslüman futbolcular için oruç tutuyor

Beşiktaş'ın Hatayspor'u mağlup ettiği maçtan önce siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Ghezzal, orucunu saha içerisinde açmıştı. Cezayirli futbolcuya hurmasını ve suyunu getiren isim ise İtalyan kondisyoner Stefano Marrone idi.
TVNET'te yayınlanan 4X4Futbol'da konuşan Spor Yazarı Ergin Aslan'ın tecrübeli gazeteci Kartal Yiğit'e dayandırdığı habere göre siyah beyazlıların İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone, Müslüman futbolcular için oruç tutuyor.
Onların oruç tutarken yaşadığı ya da yaşayabileceği zorlukları anlayabilmek adına böyle bir tercihte bulunan Marrone'nin işine olan saygısı yöneticilerden de büyük takdir görüyor.
🌙 Rachid Ghezzal, ısınma hareketlerine ara vererek hurmayla orucunu açtı. #SüperLig #BJKvHTY pic.twitter.com/yxbLSd3urM
🌙 Rachid Ghezzal, ısınma hareketlerine ara vererek hurmayla orucunu açtı. #SüperLig #BJKvHTY pic.twitter.com/yxbLSd3urM— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 1, 2021