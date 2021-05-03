Beşiktaş'ın gizli kahramanı Stefano Marrone Müslüman futbolcular için oruç tutuyor Beşiktaş'ın bu sezonki gizli kahramanlarından biri de Stefano Marrone. İtalyan kondisyoner futbolcularının sezonun son maçlarında bile diri görüntü sergilemesini sağlarken sosyal medyada en çok takdir edilen isimlerden biri oldu. Marrone bununla birlikte Hatayspor maçının öncesindeki görüntüsüyle de dikkat çekti. Rashid Ghezzal'ın orucunu açması için hurma getiren İtalyan futbol adamı, oyuncusunun başında bir süre beklemişti. Konuyla ilgili olarak çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2021, 18:18 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2021, 19:54 Yeni Şafak