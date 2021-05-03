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Spor Beşiktaşın gizli kahramanı Stefano Marrone Müslüman futbolcular için oruç tutuyor
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Beşiktaş'ın gizli kahramanı Stefano Marrone Müslüman futbolcular için oruç tutuyor

Beşiktaş'ın bu sezonki gizli kahramanlarından biri de Stefano Marrone. İtalyan kondisyoner futbolcularının sezonun son maçlarında bile diri görüntü sergilemesini sağlarken sosyal medyada en çok takdir edilen isimlerden biri oldu. Marrone bununla birlikte Hatayspor maçının öncesindeki görüntüsüyle de dikkat çekti. Rashid Ghezzal'ın orucunu açması için hurma getiren İtalyan futbol adamı, oyuncusunun başında bir süre beklemişti. Konuyla ilgili olarak çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın gizli kahramanı Stefano Marrone Müslüman futbolcular için oruç tutuyor
Stefano Marrone, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından yeniden teknik ekibe dahil olmuştu.

Beşiktaş'ın Hatayspor'u mağlup ettiği maçtan önce siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Ghezzal, orucunu saha içerisinde açmıştı. Cezayirli futbolcuya hurmasını ve suyunu getiren isim ise İtalyan kondisyoner Stefano Marrone idi.

TVNET'te yayınlanan 4X4Futbol'da konuşan Spor Yazarı Ergin Aslan'ın tecrübeli gazeteci Kartal Yiğit'e dayandırdığı habere göre siyah beyazlıların İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone, Müslüman futbolcular için oruç tutuyor.

Onların oruç tutarken yaşadığı ya da yaşayabileceği zorlukları anlayabilmek adına böyle bir tercihte bulunan Marrone'nin işine olan saygısı yöneticilerden de büyük takdir görüyor.

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