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Beşiktaş Göztepe'yi ağırlayacak! İki isim forma giyemeyecek

Beşiktaş Göztepe'yi ağırlayacak! İki isim forma giyemeyecek

09:572/04/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş kupada Göztepe ile karşılaşacak.
Beşiktaş kupada Göztepe ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi konuk edecek Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı. Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.


Kupada 11. randevu


Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı. Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.


Eksikler


Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.



#Beşiktaş
#Göztepe
#Ziraat Türkiye Kupası

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