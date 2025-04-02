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Serdal Adalı ile Yasin Kol maç sonu ne konuştu? Çarpıcı diyalog ortaya çıktı

Serdal Adalı ile Yasin Kol maç sonu ne konuştu? Çarpıcı diyalog ortaya çıktı

09:342/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Derbi öncesi yerli-yabancı hakem tartışmaları yaşanmış ve TFF Yasin Kol'da karar kılmıştı. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile hakem Yasin Kol arasında yaşanan ilginç diyalog ortaya çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerken, karşılaşma öncesine "yabancı hakem" tartışmaları damga vurmuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi bu derbiyi de yabancı bir hakemin yönetmesi isteği karşılık bulmayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yasin Kol atamasının ardından TFF ve MHK'yi istifaya davet etmişti.

Başkan Adalı bununla da yetinmeyip karşılaşmayı izleyip, pozisyonları değerlendirmesi için eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan futbolcularını kutlamak için soluğu soyunma odasında alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk durağı hakem odası oldu.

Adalı önce Kol'u ortaya koyduğu soğukkanlı yönetim için kutladı, ardından da "Karşılaşma öncesi sizi çok eleştirdik. Tepkimiz şahsınıza değil, TFF'nin kararınaydı. Hakkınızı helal edin" diyerek sarıldı.


Kol, "Camialarınızı düşünerek böyle konuşuyorsunuz ama bizlerin de ailesi, çocukları, arkadaşları olduğunu unutuyorsunuz" yanıtını verdi, ardından da "Helal olsun" diye ekledi. Başkan Adalı bu sözler üzerine ikinci kez Kol'a sarılıp, teşekkür etti. Adalı, hakemlerin bayramını da kutladıktan sonra odadan ayrıldı.

#Serdal Adalı
#Yasin Kol
#Beşiktaş

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