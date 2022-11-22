Beşiktaş'tan Felipe hamlesi

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Iğdır’dan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Afganistan uyruklu 226 göçmen daha Iğdır’dan uçak ile ülkelerine gönderilirken, kentten bu yıl gönderilen yabancı sayısı 5 bin 99 kişiye ulaştı.