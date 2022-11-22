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Beşiktaş'tan Felipe hamlesi

Beşiktaş, stoper için La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Felipe'yi gündemine aldı. İspanyol basını, siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı stoperi ara transferde almak istediğini yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın gündemindeki Felipe kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
1.90 boyundaki Felipe, sağ ayağını kullanıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar aradığı ismi Atletico Madrid'de buldu.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde; stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Atletico Madrid forması giyen Felipe'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun ara transferde istenmesi ortaya bir maliyet çıkartıyor. Haberde Beşiktaş'ın, La Liga ekibine uygun bir bonservis bedeli önereceği belirtildi.

Brezilyalı stoperi isteyen tek kulübün Beşiktaş olduğu ve siyah-beyazlıların deneyimli futbolcuyla 2025 yılına kadar sözleşme önereceği vurgulandı.

Üç sezondur Atletico'da

Atletico Madrid'in yeni sözleşme önermeyeceği Felipe'nin de ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 3 maçta 270 dakika süre alan Felipe'nin skor katkısı bulunmuyor.

2019-2020 sezonunda Porto'dan Atletico Madrid'e transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle toplam 112 resmi karşılaşmaya çıkarken takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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