Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

Süper Lig’de bitime üç hafta kala şampiyonluğa adım adım ilerleyen Beşiktaş attığı gollerle de önemli bir istatistiğe sahip oldu.

Avrupa'da ikinci

Ligde şu ana kadar 85 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, bu kulvarda Avrupa’nın dev kulüplerini geride bıraktı, zirveye bir adım uzak kaldı. Opta verilerine göre; Beşiktaş bu sezon Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla gol atan ikinci kulüp konumunda.

Zirvede Bayern Münih var

Toplamda 85 gole ulaşan Beşiktaş’ı geçen tek takım, 86 golle Bayern Münih. Siyah-beyazlı takım, bu performansıyla Barcelona, İnter ve Manchester City gibi dev takımları geride bıraktı.

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👊 Fark Etmez! #LiderBeşiktaş 🏴🏳️ pic.twitter.com/881G60hn5E — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 1, 2021



