Beşiktaş'ın sınıfta kalan deplasman karnesi

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getirdikten sonra sistemi değiştirerek 3-4-3'e dönen Beşiktaş, Trabzonspor ve A. Alanyaspor maçlarında pozisyon zenginliği olmasa da mücadele açısından beğeni toplamıştı. Ancak, yeni sistemle birlikte bu iki maçta sinyal veren pozisyon azlığı Giresunspor maçında tavan yaptı ve siyah beyazlılar, karşılaşmada mücadele gücü yüksek olsa da pozisyona girmekte bir hayli zorlandı ve 0-0 beraberliğe razı oldu.

Yeni sistemle deplasmanda maç kazanamıyor

Beşiktaş'ın dün akşam aldığı beraberlik bu sezon deplasmanda sergilediği kötü performansa bir maçın daha eklenmesine de yol açtı. Siyah beyazlılar, Giresun beraberliğiyle İstanbul dışında oynadığı 12 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkartabilirken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, aynı dönem içinde İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 deplasman maçında da 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Böylelikle siyah beyazlılar, bu sezon çıktığı 17 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 maçtan galibiyetle ayrılabildi. Siyah beyazlılar İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetin 27. haftada D.G. Sivasspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı.

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Beşiktaş, 17 deplasman maçında 19 gol atıp 0.89 gibi çok kötü bir gol atma oranı yakalarken, kalesinde de 23 gol gördü ve maç başına 1.35 gol yedi.

İşte Beşiktaş'ın bu sezon sınıfta kalan deplasman karnesi:

12 maçta 2 galibiyet - 6 beraberlik - 4 mağlubiyet

Attığı gol 12

Yediği gol 15

İstanbul içi

5 maç 1 galibiyet - 2 beraberlik - 2 mağlubiyet

Attığı gol 7

Yediği gol 8

TOPLAM

17 maçta 3 galibiyet - 8 beraberlik - 6 mağlubiyet

Attığı gol 19

Yediği gol 2

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