Beşiktaş'ın stoper hedefi Lascelles

Sezona iyi bir giriş yapan ve Avrupa'da oynadığı bütün maçları kazanan Beşiktaş, takımın ihtiyaç duyulan bölgelerine transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Saiss'in ayrılmasının ardından kadroya Amartey'i katan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, o bölgeye yeni bir isim istediğini her fırsatta dile getiriyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu isteğini yerine getirmek için daha fazla geç kalmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Newcastle United forması giyen stoper Jamaal Lascelles ile ciddi şekilde ilgileniyor ve yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.





29 yaşındaki oyuncu, takımında mutlu olsa da yedek kalmayı istemiyor ve direkt ilk 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.





Jamaal Lascelles'in güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro.





Güneş'in raporu olumlu





Bu sezon henüz forma şansı bulamayan İngiliz stoper, geçen sezonda Newcastle United ile 11 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli savunmacı hem sağ hem sol stoper olarak oynayabiliyor. 1.88 boyundaki oyuncu, kariyeri boyunca Nottingham Forest, Stevenage ve Newcastle United takımlarında forma giydi ve çıktığı 302 maçta 19 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.





Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi Jamaal Lascelles'in siyah-beyazlı takıma gelmesi için önemli etkenlerden bir tanesi. Şenol Güneş'in de oynucuyu izlediği ve gelmesi yönünde olumlu rapor verdiği ifade edildi.















