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Spor

Beşiktaş'ın Tadic planı

Yeni sezonda tribünleri doldurmak isteyen Beşiktaş'ta Dusan Tadic ismi ön plana çıktı. Sırp yıldızla el sıkışan siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi Ajax'ın bonservis konusunda kolaylık sağlamasını bekliyor.

09:43 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şenol Güneş, Tadic'i kadrosunda görmek istiyor.

Şenol Güneş, Tadic'i kadrosunda görmek istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edeceği sezon öncesi güç depoluyor. Teknik direktör Şenol Güneş, temmuz sonunda oynayacakları UEFA Konferans Ligi mücadelesi öncesi takımı hazır hale getirmeye çalışıyor.


Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, taraftarları heyecanlandıracak bir ismi takıma katmak istiyor. Bu konuda bazı isimlerle görüşen Beşiktaş'ta Dusan Tadic ön plana çıkıyor. Hücuma zenginlik kazandırmak isteyen Şenol Güneş de, Sırp oyuncuya onay verdi. Oyuncuyla el sıkışan siyah-beyazlılar, Dusan Tadic'in Ajax ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli futbolcu, kulübünden bonservisini alma konusunda kolaylık isteyecek.



Takımın beyni olacak

5 sezondur Ajax forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 241 maça çıktı. 105 kez fileleri sarsan Tadic, 112 kez de gol pası verdi. Şenol Güneş, yeni sezonda takımın beyni olarak Tadic'i kullanmayı planlıyor.


Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı dönemlerde göze hoş gelen futbolla herkesin beğenisini kazanan deneyimli teknik adam, bu sezon da aynı oyunu sahaya yansıtmak istiyor. Yönetimle sık sık görüşen ve transfer hamleleri hakkında bilgi alan Güneş'in bir an önce yeni isimlerin takıma katılmasını bekliyor.






#Beşiktaş
#Dusan Tadic
#Ajax
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